Столичных предпринимателей разоблачили на схеме по неуплате налогов в размере около 14 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили столичных предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере около 14 млн грн, сообщила пресс-служба ГФС Киева.

"Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн. грн. Это привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Как сообщает и.о. начальника главного управления ГФС в Киеве Сергей Кононенко, в ходе обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили и изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие - нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн. грн.

Изъятые при обыске вещественные доказательства присоединены к материалам уголовного производства и передано на ответственное хранение.

Продолжается следствие.