Число заражений COVID-19 в мире превысило 85 млн, число жертв - 1,84 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:30 понедельника 85 млн 122 тыс. 80 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 843 тыс. 135, выздоровели более 59 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 636 тыс. 663 инфицированных COVID-19, зафиксировано 351 тыс. 580 летальных исходов, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 340 тыс. 469, число скончавшихся - до 149 тыс. 649, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 733 тыс. 746 заболевших, из них умерли 196 тыс. 18, вылечились более 6,9 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 237,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 85 человек, Индии - 108, Бразилии - 919.