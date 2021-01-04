В Закарпатской области зафиксировали подземный толчок магнитудой около 1,8 балла

В Мукачевском районе зафиксировали подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла (не ощущается на поверхности человеком) в районе с. Барбово Мукачевского района", - говорится в сообщении.