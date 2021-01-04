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08:21 04.01.2021

В Украине за сутки зафиксировали 4 158 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 4 693 человек

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В Украине за сутки зафиксировали 4 158 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 4 693 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 158 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 4 693 человек, умерло 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1526 человек, летальных случаев – 73, выздоровели - 4693 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января было зафиксировано 5 038 новых случая, 1 января, зафиксировано 9 432 новых случаев заболевания, 31 декабря сообщалось о 9 699 новых случаев, 30 декабря было зафиксировано 7 986 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 078 251 человека, 18 927 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 733 558 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), г. Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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