Российские наемники на Донбассе семь нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 3 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь и ранений не было", - говорится в утренней сводке штаба в Фейсбук в понедельник.

Большинство из обстрелов враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Марьинки, Лебединского и Красногоровки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Южного наемники обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.