В США рассматривается вариант уменьшения в два раза дозы вакцины Moderna от COVID-19 при прививках части населения

Правительство США рассматривает возможность предоставлять некоторой части населения половину дозы вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию в стране в целом, сообщил руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слауи в эфире телеканала CBS.

По его словам, ведутся переговоры представителей администрации с компанией Moderna и Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) по этому вопросу. При вакцинации Moderna требуется введение двух доз.

"Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, вводимой людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы располагаем", - сказал Слауи.

Он добавил, что уверен в том, что половинная доза вакцины "вызывает иммунный ответ, идентичный полной дозе".

При этом Слауи отметил, что сокращение дозы вакцины Moderna наполовину является "более ответственным подходом, который будет основан на фактах и данных". Вместе с тем, он сказал, что, скорее всего, до конца весны не будет известно, будут ли вакцинированные оставаться источниками распространения инфекции.

Накануне Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что по состоянию на утро субботы в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756 человек, по стране распределены 13 млн 71 тыс. 925 доз.

Это значительно ниже целевых показателей. Власти ранее заявляли, что планируют до конца 2020 года вакцинировать 20 млн человек.