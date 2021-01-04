На Ивано-Франковщине в ДТП погибли несовершеннолетняя девочка, еще пострадали четыре человека

В Ивано-Франковской области в дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей погибла несовершеннолетняя девочка, еще пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"2 января в 09:06 спасателям поступило сообщение о ДТП в селе Новоселица Долинского района. По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Рено и ВАЗ. В результате ДТП были травмированы четыре человека и один ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели с помощью мешка АМБУ делали искусственное дыхание пострадавшей женщине, и затем на носилках транспортировали ее в карету скорой медицинской помощи, а также отсоединили клеммы АКБ поврежденных автомобилей.

Пострадавших граждан госпитализировали.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливает полиция.