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05:36 04.01.2021

Медицинские службы не завышают число жертв COVID-19 в США - главный инфекционист

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 Официальные цифры смертности от коронавируса COVID-19 в США соответствуют действительности, несмотря на появляющиеся сомнения на этот счет, заявил в воскресенье ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.

Ранее в воскресенье статистику числа жертв вируса поставил под сомнение президент США Дональд Трамп, посчитав такие данные преувеличенными.

"Эти смерти настоящие. Я имею в виду, все что вам нужно - отправиться в "окопы", пойти в больницы, посмотреть, с чем имеют дело сотрудники сферы здравоохранения. Они находятся в очень напряженных условиях во многих районах страны", - приводит издание The Hill слова Фаучи.

До этого Трамп заявил, что "количество случаев и смертей от Китайского Вируса в США намного преувеличены из-за смехотворного метода подсчета CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний - ИФ) в сравнении с другими странами, многие из которых намеренно сообщают очень неаккуратные и заниженные данные". Президент подчеркнул, что в COVID-19 записываются случаи, в которых сомневаются медики.

В свою очередь главный хирург США вице-адмирал Джером Адамс также выразил уверенность в точности государственной статистики.

"С точки зрения общественного здравоохранения у меня нет причин сомневаться в этих цифрах", - заявил Адамс телеканалу CNN.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы более 20,9 млн случаев вируса при более чем 358,6 тыс. летальных исходов. Вылечились более 12 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.

Теги: #сша #смертность #коронавирус #сомнения
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