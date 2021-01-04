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01:13 04.01.2021

Трудности при вакцинации от COVID-19 не являются неожиданностью

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Трудности при вакцинации от COVID-19 не являются неожиданностью

Сложности, возникшие при проведении вакцинационной кампании в США против коронавируса COVID-19, были предсказуемы, заявил телеканалу ABC ведущий американский инфекционист доктор Энтони Фаучи.

"Была пара сбоев в системе, это закономерно", - сказал он.

По его словам, трудности всегда будут наблюдаться "при попытках начать массированную программу вакцинации". Он уточнил, что медицинские службы не достигли той фазы кампании, "где бы нам хотелось быть; в этом нет никаких сомнений".

В то же время он уточнил, что за последние 72 часа 1,5 млн американцев получили первую дозу вакцины при средних цифрах в 500 тыс. в день - показатель намного выше, чем в начале вакцинации.

В свою очередь главный хирург США вице-адмирал Джером Адамс также выразил надежду на то, что вакцинация в стране будет набирать обороты после Нового года.

Также он указал на то, что множество местных ресурсов, которые можно было бросить на вакцинацию, уходили на тестирование население на наличие вируса и на борьбу с очагами заболевания.

Западные СМИ отмечают, что ранее поступали сообщения о проблемах с распределением вакцин в США из-за плохой организации, о нехватке медперсонала и об очередях желающих вакцинироваться.

Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали, что первые из положенных двух доз вакцины получили более 4 млн 225 тыс. человек. Однако, указывают СМИ, власти ранее предполагали вакцинировать до 20 млн человек к Новому году.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, выявлены более 20,9 млн случаев вируса при более чем 358,6 тыс. летальных исходов. Вылечились более 12 млн человек.

Теги: #сша #сложности #вакцинация #оценка
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