Пелоси добилась переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США
Ветеран американской политики Нэнси Пелоси сумела добиться переизбрания спикером Палаты представителей Конгресса США.
Голосование ещё не завершено, однако Пелоси уже набрала необходимый минимум в 216 голосов. Лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти получил 208 голосов.
Это - четвёртый срок 80-летней Пелоси на посту спикера. Она ранее заявляла, что в последний раз претендует на эту роль.
Избрание спикера получилось непростым: демократы на выборах в Конгресс в ноябре утратили часть мест, и группа однопартийцев Пелоси отказалась поддержать ее кандидатуру.
Пелоси - член палаты представителей от Калифорнии. Она впервые добилась избрания в Конгресс США в 1987 году.