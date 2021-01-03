На Буковине зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 134 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 206 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 3 января, за сутки зарегистрировано 134 новых случая инфицирования Covid-19, 206 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 40 637 человек, 29 839 выздоровели, 791 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 282 образца.