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22:39 03.01.2021

На Буковине зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом

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На Буковине зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 134 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 206 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 3 января, за сутки зарегистрировано 134 новых случая инфицирования Covid-19, 206 человек выздоровели. Всего с начала эпидемии заразилось 40 637 человек, 29 839 выздоровели, 791 – умерли.

Также сообщается, что за последние сутки исследовано 282 образца.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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