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21:12 03.01.2021

Американские "Айленды" прибудут в Украину в течении первого полугодия 2021г

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Американские "Айленды" прибудут в Украину в течении первого полугодия 2021г

Американские патрульные катера класса "Айленд" прибудут в Украину в течение первого полугодия 2021г, сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

"Ожидаем, что "Айленд" придут к нам в течение первого полугодия, а до конца 2021 вступят всех возможностей - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса", - сказал Неижпапа в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, а в январе украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будет проводиться доподготовку на борту.

Он добавил, что уже подписан контракт на строительство американских катеров Mark 6 для Украины.

"Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022-го) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, устанавливаться как на Mark 6, так и на "Айленд", - сказал Неижпапа.

Также он сообщил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству восьми ракетных катеров (с комплектующими) для ВМС Украины.

"Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - подчеркнул командующий ВМС.

Теги: #сша #прибытие #украина #айленды
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