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20:00 03.01.2021

В Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского  политзаключенного Приходько

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В Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского  политзаключенного Приходько

В Крыму неизвестные избили жену и дочь украинского политзаключенного Олега Приходько возле их дома, сообщил лидер всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.

"В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега", - написал Тягнибок на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в политсиле требуют официальной реакции украинского правительства.

23 ноября сообщалось, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить незаконно удерживаемому в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону (РФ) украинскому политзаключенному, крымскому активисту Олегу Приходько срочный медицинский осмотр и надлежащие условия содержания в связи с тем, что состояние его здоровья критически ухудшилось.

 

Теги: #политзаключенный #избиение #крым #родственники #украина
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