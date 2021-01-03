Нет рациональных оснований для закупки российской вакцины "Sputnik V" – Медзакупки Украины

Украина не будет закупать российскую вакцину "Sputnik V, сообщил директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов.

"Пока для заказа российского продукта в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - написал Жумадилов на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

Он отметил, что в сегменте векторных вакцин, которой является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция. "18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию", - заявил он.

По его словам, "полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум".

Также Жумадилов добавил, что московский Институт Гамалеи начал разработку одним из последних, но объявил об успешном завершении второй фазы испытаний первым летом прошлого года.