В одной из квартир в Черновцах произошел пожар из-за взрыва газа, пострадал 82-летний владелец

В воскресенье, 3 января, в результате взрыва бытового газа и последующего пожара в одной из квартир в жилом доме в Черновцах пострадал ее 82-летний владелец, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Утром 3 января на спецлинию полиции 102 поступило сообщение о взрыве бытового газа в квартире на четвертом этаже одного из домов по улице Почтовой в Черновцах. Пострадавшего с многочисленными ожогами медики госпитализировали в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования. В результате действия высокой температуры также произошла вспышка газовоздушной смеси. Огонь частично повредил стены и потолок помещения, мебель и вещи домашнего обихода.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Для окончательного установления причин пожара правоохранители назначен ряд экспертиз.