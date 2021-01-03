События

18:39 03.01.2021

В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

1 мин читать
В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

В Карпатах спасатели нашли и сопроводили в безопасное место мужчину, который около 11-ти утра воскресенья отправился на Говерлу, где потерял ориентировку и не мог самостоятельно сойти с вершины, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 16:50 спасатели в районе "Малой Говерлы" нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался. В 17:45 осуществлено сопровождение мужчины на учебно-спортивную базу "Заросляк"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на поиски отправились четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения.

Теги: #карпаты #турист #спасение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 03.01.2021
В одной из квартир в Черновцах произошел пожар в результате взрыва газа, пострадал 82-летний владелец

В одной из квартир в Черновцах произошел пожар в результате взрыва газа, пострадал 82-летний владелец

12:17 02.01.2021
На Ивано-Франковщине в первый день нового года спасатели разыскали заблудившуюся туристку

На Ивано-Франковщине в первый день нового года спасатели разыскали заблудившуюся туристку

11:17 02.01.2021
Глава ОБСЕ Анн Линде посетит Украину в январе

Глава ОБСЕ Анн Линде посетит Украину в январе

10:43 02.01.2021
Укрепление международной поддержки Украины является главным приоритетом для дипломатов в 2021 - Жовква

Укрепление международной поддержки Украины является главным приоритетом для дипломатов в 2021 - Жовква

10:08 02.01.2021
Украина нарабатывает новую Дорожную карту двухсторонних отношений с США – Жовква

Украина нарабатывает новую Дорожную карту двухсторонних отношений с США – Жовква

09:55 02.01.2021
Украина планирует в 2021г. саммит в Нормандском формате и проведение Крымской платформы - ОПУ

Украина планирует в 2021г. саммит в Нормандском формате и проведение Крымской платформы - ОПУ

16:21 01.01.2021
Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое – торговый представитель

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое – торговый представитель

11:34 01.01.2021
Порошенко поздравил украинцев с новым годом

Порошенко поздравил украинцев с новым годом

10:14 01.01.2021
Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

Девять украинцев, находившихся в сирийских лагерях беженцев, вернулись домой

09:54 01.01.2021
В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

В МИД Украины поздравили кубинцев по случаю национального праздника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

В Украине за сутки зафиксировали 4576 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 6250 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

В Израиле предупредили об опасности распространения "британского" штамма COVID-19

В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии - увеличение

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Начало недели принесет в некоторые области Украины дождь и мокрый снег

Протестные акции проходят в разных районах Минска

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА