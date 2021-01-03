В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

В Карпатах спасатели нашли и сопроводили в безопасное место мужчину, который около 11-ти утра воскресенья отправился на Говерлу, где потерял ориентировку и не мог самостоятельно сойти с вершины, сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 16:50 спасатели в районе "Малой Говерлы" нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался. В 17:45 осуществлено сопровождение мужчины на учебно-спортивную базу "Заросляк"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на поиски отправились четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения.