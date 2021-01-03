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18:12 03.01.2021

Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

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Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники с начала суток по состоянию на 17.00 3 января семь раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 гектара территории в районе проведения ООС и передали на уничтожение 3 взрывоопасных предмета.

Теги: #оос #ситуация
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