События

17:50 03.01.2021

Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

2 мин читать
Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

Ограничительные меры в Англии в связи с ситуацией вокруг COVID-19 могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, заявил телерадиокорпорации BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"(Меры - ИФ), вероятно, станут еще жестче", - приводит BBC слова премьера.

Он пояснил, что подобные ограничения могут потребоваться в ближайшие недели в ряде районов Англии.

Джонсон отметил, что Кабинет министров вынужден быть "реалистично настроенным" в связи с распространением COVID-19, а Британию, предостерег Джонсон, ожидают "впереди суровые времена".

Он заверил, что рост темпов вакцинации от COVID-19 позволит отменять ограничения. Также Джонсон выразил надежду на то, что в последующие три месяца в стране вакцину получат десятки миллионов человек.

В то же время премьер признал, что правительство не могло "в пределах своих возможностей предсказать" появление осенью 2020 года в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

В конце декабря британские власти из-за роста числа заражений коронавирусом приняли решение с 31 декабря ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов. До этого такой режим был уже в силе в Лондоне и на юго-востоке Англии: были закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С 31 декабря с этими ограничениями столкнулись еще 20 млн британцев - в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.

Новые ограничительные меры были также введены в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии.

Теги: #великобритания #ограничения #джонсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:34 03.01.2021
Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

Джонсон исключает возможность нового референдума о независимости Шотландии в 2021 году

07:06 02.01.2021
Около 2 млн доз COVID-вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно

Около 2 млн доз COVID-вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно

14:59 01.01.2021
Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией

Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией

03:07 01.01.2021
Отец британского премьера Бориса Джонсона хочет получить французское гражданство

Отец британского премьера Бориса Джонсона хочет получить французское гражданство

01:20 01.01.2021
Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

12:37 31.12.2020
Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

Новые соглашения о ЗСТ Украины с Израилем и Великобританией вступят в силу с 1 января

18:28 30.12.2020
Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

Джонсон подписал соглашение об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit

17:21 30.12.2020
Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit

11:01 30.12.2020
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали пакет соглашений по отношениям ЕС и Великобритании

10:09 30.12.2020
Британские власти одобрили вакцину компании AstraZeneca против COVID-19

Британские власти одобрили вакцину компании AstraZeneca против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

В Украине за сутки зафиксировали 4576 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 6250 человек

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

В одной из квартир в Черновцах произошел пожар в результате взрыва газа, пострадал 82-летний владелец

В Карпатах спасатели нашли потерявшего ориентировку туриста

Российские наемники с полуночи 7 раз нарушили тишину на Донбассе – штаб ООС

На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

В Израиле предупредили об опасности распространения "британского" штамма COVID-19

В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии - увеличение

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Начало недели принесет в некоторые области Украины дождь и мокрый снег

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА