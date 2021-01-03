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16:24 03.01.2021

На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

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На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

На озере Морское Око (Польша) в Татрах 2 января проломился лед под туристами из Украины. Им удалось выйти на берег, никто не пострадал, сообщила Украинская служба Польского радио.

Как рассказала Паулина Колодзейская из Татранского национального парка (TPN), туристы смогли самостоятельно выбраться на берег.

Лед проломился примерно в 10 метрах от берега.

Руководство Татранского национального парка призывает не выходить на поверхность замерзших озер Татр. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. Над озером есть охранники  парка, но, несмотря на их предостережения, туристы выходят на замерзшее озеро.

Теги: #татры #туристы #озеро
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