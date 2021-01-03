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16:19 03.01.2021

В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

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В СВР не исключают, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область для решения вопроса водоснабжения Крыма

Вооруженные силы РФ потенциально могут быть задействованы для силового решения вопроса водоснабжения временно оккупированного полуострова Крым, говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки Украины (СВР) об основных внешних угрозах для Украины.

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают, что оккупированный полуостров "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #угрозы #свр
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