События

15:01 03.01.2021

В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии - увеличение

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В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии - увеличение

За сутки в Эстонии выявлено 342 новых случая коронавируса, в Латвии зафиксировано 568 случаев заболевания, в Литве - 1239 новых больных.

По данным департамента здоровья Эстонии, по состоянию на утро 3 января в стране выявлено 342 новых случая COVID-19, госпитализированы 401 человек, из них 27 находятся на искусственной вентиляции легких.

Накануне в Эстонии было выявлено 383 случаев COVID-19.

Скончались за сутки три человека, всего с начала эпидемии умерли 244 человек.

Всего в Эстонии выявлено 29 131 случаев инфицирования коронавирусом.

В Латвии за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). За сутки в стационары доставлены 136 больных.

В субботу сообщалось о 314 инфицированных за сутки.

С начала пандемии в Латвии заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

В Литве зафиксировали 1239 случаев коронавирусной инфекции за сутки, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики. Накануне в субботу сообщалось о 1 493 новых случаях инфицирования.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 146 637 случаев заражения вирусом. Всего в Литве зарегистрировано 1643 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели 77 362 человека. В настоящее время болеют 66782 пациента.

Теги: #статистика #коронавирус #балтия
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