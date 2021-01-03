Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского
Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.
"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)", - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.
Одновременно понтифик назначил апостольским администратором в Беларуси епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиецезию с 2007 года.