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14:41 03.01.2021

Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

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Папа Римский принял отставку архиепископа Минско-Могилевского

Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)", - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.

Одновременно понтифик назначил апостольским администратором в Беларуси епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиецезию с 2007 года.

Теги: #отставка #архиепископ #беларусь
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