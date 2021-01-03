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14:33 03.01.2021

Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

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Папа римский принял отставку лидера белорусских католиков

Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича.

"Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)" - говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.

Одновременно понтифик назначил апостольским администратором в Белоруссии епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

Как сообщалось, в сентябре ушедшего года Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Белоруссии.

Александр Лукашенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну".

На официальном сайте РКЦ в Белоруссии были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране 9 августа прошли "нечестно".

Госсекретарь США Майк Помпео несколько раз призывал власти Белоруссии разрешить Кондрусевичу вернуться в страну. На его возвращении настаивал и Ватикан.

Кондрусевич вернулся в Белоруссию 24 декабря. За два дня до этого, 22 декабря министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации с главой Римско-католической церкви в Белоруссии.

В тот же день посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения в Белоруссию.

 

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