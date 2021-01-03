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12:45 03.01.2021

В Киеве за сутки госпитализированы 46 из 370 заболевших Covid-19

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В Киеве за сутки госпитализированы 46 из 370 заболевших Covid-19

В украинской столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 370 жителей, 21 человек из числа ранее заболевших умер, выздоровел за сутки 181 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском – 52, в Деснянском районе - 46 случаев", – сообщается на официальном сайте киевского городского головы в воскресенье.

По его словам, заболели 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет и 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, а также пять девочек в возрасте от шести месяцев до 14 лет и шесть мальчиков от одного до 12 лет. Заболели, в частности, 50 медицинских работников.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов, остальные 324 помещены на самоизоляцию под контролем врачей.

Теги: #киев #коронавирус
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