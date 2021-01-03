В финском городе Коувола за ночь зафиксировали 10 небольших землетрясений

В городе Коувола (Финляндия) в воскресенье утром произошла серия землетрясений, сообщает служба новостей Yle со ссылкой на данные Института сейсмологии при Университете Хельсинки.

По данным института, первое землетрясение было зафиксировано чуть ранее трех часов ночи, до семи утра произошло еще девять.

Около пяти утра в службу спасения поступил ряд звонков от жителей района Кория, в 6 км от центра Коувола. Люди сообщали о том, что в квартирах ощущается тряска и слышны странные звуки. По словам службы спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.

Институт сейсмологии сообщил в Twitter, что, по предварительным данным, землетрясений было минимум десять, самое большое имело магнитуду 2.0.