События

11:23 03.01.2021

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился после Нового года

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Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился после Нового года

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 417 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 229 тыс. 169, сообщает грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 342 новых больных за сутки, утром 1 января поступили данные о 990 выявленных инфицированных за день, 31 декабря сообщалось о 1527 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2603 человек, за минувшие сутки скончался еще 31 человек.

Число выздоровевших составляет 220 тыс. 442 человека.

В Минздраве Грузии предупредили, что резкое снижение суточного прироста случаев заражения COVID-19, скорее всего, не отражает реальной ситуации с распространением коронавируса в стране, так как в новогодние дни граждане меньше стали обращаться в медучреждения для прохождения теста.

Накануне заместитель главы грузинского Минздрава Тамара Габуния в беседе с журналистами предположила, что в случае проведения тестов в обычном объеме, то есть около 20 тыс. в сутки, суточный прирост вернется к показателям на уровне около 2 тыс. заражений COVID-19 в день.

Теги: #грузия #covid_19
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