В ВСУ за сутки выявлены 10 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек", – сообщается на странице Медсил в Фейсбук.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 4 человека.

Всего по состоянию на 10:00 3 января в ВСУ COVID-19 болеют 1756 человек. Выздоровели за период пандемии 12422 человека, летальных случаев – 38. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 312 человек.