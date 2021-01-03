В ВСУ за сутки выявлены 10 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек", – сообщается на странице Медсил в Фейсбук.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 4 человека.

Всего по состоянию на 10:00 3 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1 756 человек. Выздоровели за период пандемии 12 422 человека, летальных случаев – 38.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 312 человек.