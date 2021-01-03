Порошенко: Российская вакцина влечет за собой большие риски

Применение российской вакцины от коронавируса в Украине недопустимо и создает значительные риски, а власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовое прививание для украинцев вакцинами проверенных мировых производителей, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время интервью на "5 канале".

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски", - сказал он.

Политик отметил, что в течение 2021 должно быть привито от коронавируса все население Украины.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - отметил Порошенко.