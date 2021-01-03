События

10:17 03.01.2021

В ДТП возле Львова пострадали 10 человек

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В ДТП возле Львова пострадали 10 человек

10 человек пострадали в ДТП возле Львова, восемь из них госпитализированы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла поздно вечером 2 января в селе Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района на трассе Киев-Чоп.

"Водитель автомобиля BMW 320d выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес спринтер". В результате столкновения травмированы 10 человек, в том числе, трое детей (возраст 17 лет)", - указано в сообщении.

Восемь пострадавших, в том числе и все несовершеннолетние, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Львова и области. Двоих пострадавших после медосмотра отпустили.

Теги: #львов #пострадавшие #дтп
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