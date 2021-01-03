События

10:09 03.01.2021

В Харьковской области 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения

1 мин читать
В Харьковской области 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения

В с.Спартасы Харьковской области в частном доме на ул.Троицкой,4, спасатели обнаружили тела трех погибших человек: двух мужчин (1969 и 1985 г.р) и женщины (1975 г.р).

"В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели проинформировали о чрезвычайном происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.

Теги: #газ #жертвы #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 03.01.2021
В Харьковской области три человека погибли из-за отравления продуктами горения

В Харьковской области три человека погибли из-за отравления продуктами горения

07:21 03.01.2021
Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тысяч

13:51 31.12.2020
"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

12:01 31.12.2020
Граждане Украины смогут экономить до 40% при расчетах за газ, выбирая государственного поставщика – Зеленский

Граждане Украины смогут экономить до 40% при расчетах за газ, выбирая государственного поставщика – Зеленский

09:50 31.12.2020
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

17:50 30.12.2020
"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

14:36 30.12.2020
Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене - СМИ

Не менее 12 человек погибли при взрывах в аэропорту Адена в Йемене - СМИ

11:18 30.12.2020
Газ в Европе подорожал до $242/тыс. куб.м - максимума за почти 2 года

Газ в Европе подорожал до $242/тыс. куб.м - максимума за почти 2 года

16:30 29.12.2020
УЭБ запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед"

УЭБ запустила торговлю природным газом на рынке "на сутки вперед"

18:03 28.12.2020
Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали 4576 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 6250 человек

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

В финском городе Коувола за ночь зафиксировали 10 небольших землетрясений

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии снизился после Нового года

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии резко снизился после Нового года

В ВСУ за сутки выявлены 10 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки выявлены 10 новых случаев COVID-19

Порошенко: Российская вакцина влечет за собой большие риски

В ДТП возле Львова пострадали 10 человек

Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

В первой половине дня 3 января в большинстве областей Украины сохранится туман

На горе Поп Иван Черногорский ясно и ветрено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА