В Харьковской области 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения

В с.Спартасы Харьковской области в частном доме на ул.Троицкой,4, спасатели обнаружили тела трех погибших человек: двух мужчин (1969 и 1985 г.р) и женщины (1975 г.р).

"В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели проинформировали о чрезвычайном происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает все обстоятельства случившегося.