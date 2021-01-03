События

10:25 03.01.2021

В Харьковской области три человека погибли из-за отравления продуктами горения

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В Харьковской области три человека погибли из-за отравления продуктами горения

 В с.Спартасы Харьковской области в частном доме на ул.Троицкой, 4, спасатели обнаружили тела трех погибших: двух мужчин (1969 и 1985 г.р.) и женщины (1975 г.р.).

"В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели проинформировали о чрезвычайном происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося.

Теги: #жертвы #пожар #харьковская_область
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