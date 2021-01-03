Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

Силы и средства подразделений Госслужбы Украины по ЧС из состава Объединенных сил с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года почти 50 раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"По распоряжению командующего Объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали почти 18 га территории, изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook в воскресенье.

Подразделения ГСЧС также сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в том числе домедицинскую и психологическую, 30 людям.