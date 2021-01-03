В первой половине дня 3 января в большинстве областей Украины сохранится туман

Туман сохранится в первой половине дня, 3 января, в северных, центральных и южных областях Украины, сообщили в ГСЧС.

"В первой половине дня 3 января в северных, центральных и южных областях сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ГСЧС подчеркнули, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.