На горе Поп Иван Черногорский ясно и ветрено

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляет -6°С, ясно, ветер довольно сильный.

"По состоянию на 8:20 03.01.2021 г. на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 14-15 м/с, температура окружающей среды -6°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха на данный момент около +1°С.