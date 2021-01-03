В Украине за сутки зафиксировали 4576 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 6250 человек

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 6 250 человек, умерло 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января 2021. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 306 человек; летальных случаев - 123; выздоровело – 6 250 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, 18 854 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 728 865 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г.Киев (370).