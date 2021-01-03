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07:50 03.01.2021

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", – говорится в утренней сводке штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок, где противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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