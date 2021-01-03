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06:00 03.01.2021

В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта

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В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта

Власти китайского города Хэйхэ северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение о приостановке работы городского общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой.

Запрет распространяется как на автобусы, так и на такси. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Комитет здравоохранения Хэйлунцзяна сообщил в понедельник, что за сутки в Хэйхэ были выявлены четыре новых заразившихся коронавирусом в острой форме, все они ранее числились как бессимптомные.

Ранее сообщалось, что с 1 января жители Хэйхэ в соответствии с решением властей не могут вылетать из города самолетами.

"В связи с необходимостью контроля над эпидемией штабом по предотвращению распространения инфекции было принято решение запретить всем жителям города Хэйхэ покидать его самолетами", - говорится в распространенном штабом уведомлении.

Хэйхэ расположен на берегу Амура и соединяется с российским Благовещенском автомобильным мостом, построенном в 2019 году.

Теги: #транспорт #город #китай #обстановка
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