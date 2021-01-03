События

04:37 03.01.2021

За 11 месяцев 2020 в ДТП в Украине погибли 156 детей и почти 3,7 тыс. были травмированы

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За 11 месяцев 2020 в ДТП в Украине погибли 156 детей и почти 3,7 тыс. были травмированы

В 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых погибли 156 детей, почти 3,7 тыс. были травмированы, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ).

"По статистике в 2020 году 3 327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3 681 - травмированы), из них 409 - совершенные по вине детей", - говорится в сообщении на странице Центра в Фейсбук в субботу.

Кроме того, в ЦОЗ отметили, что за 11 месяцев 2020 произошло 4 118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1 425 человек были травмированы.

"Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы", – сказано в сообщении.

Также в ЦОЗ обратили внимание на разговоры по мобильному телефону за рулем, что стало причиной ДТП.

"В Украине нет официальной статистики по ДТП в результате пользования водителями мобильными. Однако именно нежелание оторваться от телефона может привести к смертельной аварии. Если водитель отвлекается хотя бы на 2 секунды для разговора по мобильному или написания сообщения, даже при скорости в 50 км/час, он проезжает вслепую 28 метров пути, в течение которых могут произойти смертельные аварии", – подчеркнули в Центре.

Теги: #статистика #дтп
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