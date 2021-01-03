Телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

Известный американский телеведущий Ларри Кинг заболел коронавирусом COVID-19 и проходит лечение в больнице, сообщает CNN со ссылкой на близкие к его семье источники.

По их информации, 87-летний Кинг госпитализирован в Лос-Анджелесе, его лечат в медицинском центре Седарс-Синай.

CNN отмечает, что у журналиста много проблем со здоровьем: у него диабет, проблемы с сердцем. Кроме того, в 2017 году Кинг прошёл курс лечения от рака.

Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей.

Калифорния - один из американских штатов, которые сейчас сильнее всего страдают от этого инфекционного заболевания.