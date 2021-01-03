События

02:00 03.01.2021

В Хмельницкой области горел женский монастырь, пожар потушен

1 мин читать
В Хмельницкой области горел женский монастырь, пожар потушен

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в с. Черниевка (Хмельницкая обл.), без пострадавших, сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук в субботу вечером, 2 января в 15:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в с.Черниевка Полонского района.

"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", – сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 15:40 и полностью ликвидирован в 15:52.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара было привлечено: 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

"Несчастных случаев на пожаре не было", – констатировали спасатели.

Теги: #хмельницкая #пожар #монастырь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 02.01.2021
10-летний мальчик получил ожоги во время пожара в мотеле на Закарпатье

10-летний мальчик получил ожоги во время пожара в мотеле на Закарпатье

08:01 31.12.2020
В Ривне во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали 53 человека

В Ривне во время тушения пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали 53 человека

09:06 30.12.2020
В Кропивницком горела многоэтажка, есть пострадавшие - ГСЧС

В Кропивницком горела многоэтажка, есть пострадавшие - ГСЧС

09:04 30.12.2020
На предприятии "Нибулон" на Николаевщине возник пожар на площади 500 кв.м

На предприятии "Нибулон" на Николаевщине возник пожар на площади 500 кв.м

15:20 26.12.2020
Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

Двое человек погибли при пожаре на территории подразделения "Укрзализныци" под Полтавой - ГСЧС

11:53 26.12.2020
Во Львовской области сгорела деревянная церковь

Во Львовской области сгорела деревянная церковь

10:09 24.12.2020
На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

18:13 22.12.2020
Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

Пожар на складах на ул.Святошинской в Киеве ликвидирован, жертв нет

17:06 22.12.2020
В Киеве локализован пожар на складах

В Киеве локализован пожар на складах

10:20 22.12.2020
Пожар произошел на территории Краматорского завода энергетического машиностроения

Пожар произошел на территории Краматорского завода энергетического машиностроения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

В Украине за сутки зафиксировали 5038 случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2606 человек

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь

Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

В киевском парке Шевченко собираются участники традиционного марша ко дню рождения Степана Бандеры

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенаторы-республиканцы требуют назначить комиссию для расследования нарушений на выборах президента США

В Черкасской области у жителя Уманского района изъяли боеприпасы и оружие

На Черниговщине обнаружили тело прокурора ОГП Котенко, экс-помощника Матиоса

Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

В Сумах на р.Псел спасли 2 провалившихся под лед мужчин

Освобождены похищенные в Ливии украинец и трое россиян

От коронавируса умерла волонтер Александра Тарасова

Российские наемники на Донбассе 2 января соблюдали режим тишины – штаб ООС

Январь 2021 года будет теплее средних многолетних значений – Укргидрометцентр

В Азербайджане за сутки зафиксирован 421 случай заражения COVID-19, скончались 33 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА