В Хмельницкой области горел женский монастырь, пожар потушен

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в с. Черниевка (Хмельницкая обл.), без пострадавших, сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук в субботу вечером, 2 января в 15:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре одного из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в с.Черниевка Полонского района.

"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", – сказано в сообщении.

Пожар был локализован в 15:40 и полностью ликвидирован в 15:52.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Всего для ликвидации пожара было привлечено: 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

"Несчастных случаев на пожаре не было", – констатировали спасатели.