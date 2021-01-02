В Черкасской области у жителя Уманского района изъяли боеприпасы и оружие

В Уманском районе Черкасской области у местного жителя изъяты боеприпасы и пистолет, сообщили в пресс-службе сектора коммуникации полиции Черкасской области.

"Правоохранители Уманского районного отделения полиции обнаружили у жителя села Паланка гранату Ф-1 и другое оружие, которое мужчина хранил по месту жительства. Правонарушителю грозит до 7 лет лишения свободы", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции Украины.

В ведомстве отметили, что получили информация о том, что 49-летний местный житель по месту жительства хранит боеприпасы.

Получив разрешение на проведение обыска, правоохранители обнаружили и изъяли гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох. Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.