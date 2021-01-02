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21:39 02.01.2021

Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

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Минздрав Армении подтвердил гибель более 3,3 тыс. военнослужащих в карабахском конфликте

Министерство здравоохранения Армении сообщило о более 3,3 тыс. погибших военнослужащих в карабахской войне, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.

"Судмедэкспертизу прошли 3300 тел погибших военнослужащих", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян на своей странице в фейсбуке.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль

Теги: #военнослужащие #экспертиза #минздрав #армения
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