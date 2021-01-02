В Сумах на р.Псел спасли 2 провалившихся под лед мужчин

Спасатели спасли двух мужчин, которые провалились под лед на р.Псел в Сумах в субботу, один из пострадавших госпитализирован, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства на сайте в субботу вечером, 2 января в 09:20 к спасателям поступило сообщение, что в г.Сумы на реке Псел (район одного из ТРЦ) под лед провалилось 2 человека. На место происшествия выехало отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным незадолго до происшествия, мужчина 1979 г.р. переходя водоем провалился под лед на середине реки. Сумчанин 1946 г.р. который стал свидетелем происшествия решил самостоятельно спасти утопающего, но также оказался подо льдом.

"Сотрудники ГСЧС, прибывшие по вызову используя спасательный круг вытащили пенсионера на берег, его правоохранители отвезли домой. С помощью лодки удалось приблизиться к 40-летнему утопающему и оперативно транспортировать на твердую поверхность. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.

Всего к оказанию помощи было задействовано 7 человек личного состава и единиц техники ГСЧС Украины.