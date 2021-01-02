От коронавируса умерла волонтер Александра Тарасова

В субботу, 2 января, скончалась волонтер, экс-глава управления по делам ветеранов войны и участников АТО Министерства социальной политики Украины Александра Тарасова.

"Друзья, от Covid-19 умерла наша волонтер Александра Тарасова", - сообщила волонтер Лилия Блохина в соцсети Facebook в субботу.

О смерти Тарасовой сообщил также экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Очень печальная новость. После болезни ушла из жизни Саша Тарасова... Я познакомился с Сашей в 2014, когда обеспечивали наших защитников брониками. "Крылья Феникса". После этого - работа в Министерстве. Саша всегда болезненно реагировала на равнодушие чиновников и пыталась помочь ветеранам. Покойся с миром, Саня!" - написал он.

Тарасова в 2014 году работала в благотворительных фондах "Крылья феникса" и "Повернись живим". С 2015 по 2018 год возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики.