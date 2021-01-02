Российские наемники на Донбассе 2 января соблюдали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в субботу, 2 января, не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, 2 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в вечерней сводке на странице пресс-центра в Facebook.

Саперы Госслужбы Украины по ЧС разминировали за день почти 2 га территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.