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15:45 02.01.2021

Январь 2021 года будет теплее средних многолетних значений – Укргидрометцентр

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Январь 2021 года будет теплее средних многолетних значений – Укргидрометцентр

Средняя месячная температура в январе 2021 года будет выше обычных значений, прогнозируют синоптики.

"Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3º тепла, что на 2-2,5° выше средних многолетних значений", - сообщает Укргидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Теги: #январь #погода #прогноз
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