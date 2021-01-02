События

15:29 02.01.2021

В Азербайджане за сутки зафиксирован 421 случай заражения COVID-19, скончались 33 человека

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В Азербайджане за сутки зафиксирован 421 случай заражения COVID-19, скончались 33 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 421 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 219,462 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 341 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 33 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2703.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 191,925 тыс. человек (+3645 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 24 тыс. 834 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4287 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 204,226 тыс. тестов на COVID-19.

Теги: #статистика #covid_19 #азербайджан
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