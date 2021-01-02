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14:27 02.01.2021

В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

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В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

В Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

Главврач Fimea Майя Кауконен сообщила в субботу порталу телерадиовещания Финляндии Yle, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала Кауконен.

В Финляндии первые прививки вакциной Pfizer и Biontech были сделаны 27 декабря 2020 года медицинскому персоналу. На сегодняшний день вакцинацию прошел медперсонал пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Теги: #реакция #вакцина #финляндия
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