Спасатели ликвидировали возгорание в поезде Николаев - Ивано-Франковск - Рахов
Спасатели не допустили пожара в электропоезде сообщением Николаев - Ивано-Франковск - Рахов, сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Ровенской области в соцсети Фейсбук.
Сообщение о возгорании в поезде на станции Радивилов (Ровенская область) поступило на спецлинию "101" 2 января в 10.40.
Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове в районе мотор-компрессора редуктора.
Жертв и пострадавших нет.
Поезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.
"Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции вместе с сотрудниками железной дороги", - отмечается в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались одна единица техники и семь спасателей ГСЧС.