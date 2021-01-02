Спасатели ликвидировали возгорание в поезде Николаев - Ивано-Франковск - Рахов

Спасатели не допустили пожара в электропоезде сообщением Николаев - Ивано-Франковск - Рахов, сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Ровенской области в соцсети Фейсбук.

Сообщение о возгорании в поезде на станции Радивилов (Ровенская область) поступило на спецлинию "101" 2 января в 10.40.

Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове в районе мотор-компрессора редуктора.

Жертв и пострадавших нет.

Поезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников.

"Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции вместе с сотрудниками железной дороги", - отмечается в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались одна единица техники и семь спасателей ГСЧС.